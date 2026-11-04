Финляндия подбила страны на отказ играть против России на ЧМ по хоккею

Финляндия инициировала бойкот соревнований, чтобы осложнить возвращение России в мировой хоккей

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Уже шесть стран отказались играть против России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. К Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Латвии присоединилась Чехия, сообщает канал «Фонтанки» в Max.



Инициатором коллективного отказа стала Финляндия. Глава местной хоккейной федерации Хейкки Хиетанен заявил, что намерен объединить как можно больше стран, чтобы осложнить возвращение российской сборной на международные турниры.



«Наша позиция такова, что Финляндия не будет играть против России», – подчеркнул Хиетанен. При этом ещё 30 октября он выступал против бойкота соревнований, предлагая самим хоккеистам решать, выходить ли на лёд.



Теперь шесть федераций заявили об отказе от возможных матчей с россиянами. При этом бойкотировать сам чемпионат мира они не собираются. Речь идёт только о встречах со сборной России в случае её допуска к турниру.

Ранее сообщалось о том, что Эстония планирует бойкотировать Олимпиаду из-за россиян. Напомним, спортивный суд вернул Россию в мировой хоккей, обязав Международную федерацию хоккея допустить сборные России к международным соревнованиям.