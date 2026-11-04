В суде огласили версию подсудимого по поводу пропажи зданий

Виноваты гастарбайтеры: сначала дома построили, а потом разобрали

Фото: Антонина Кябелева

29 октября 2026 года в Петрозаводском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Игоря Сергеева, который обвиняется в махинациях с земельными участками в деревне Нижний Бесовец. В судебном процессе произошел неожиданный поворот. Дмитрий Маслов, адвокат подсудимого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Судья Дмитрий Хромых огласил объяснения Сергеева, которые он давал в ходе следствия. Версия подсудимого, надо сказать, весьма оригинальна и заслуживает особого внимания. Сергеев рассказал, что они с мамой арендовали земельные участки, чтобы в будущем построить на них жилые дома.

Осенью 2014 года, если верить Сергееву, началось строительство домов. Он нанял бригаду гастарбайтеров. Как он их нашел, подсудимый не помнит, никаких контактов не осталось, а свой телефон, где могли бы сохраниться следы общения со строителями, он потерял. Ход работ он не проверял, так как был занят другими делами. Но итог ему не понравился.

Тем не менее строения были официально зарегистрированы для приобретения земельных участком в собственность. По версии Сергеева, он задолжал строителям, но сумму долга вспомнить не смог. Он предложил им разобрать дома, а стройматериалы забрать в счет погашения долга. В общем, дома бесследно растворились вместе с бригадой гастарбайтеров.

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