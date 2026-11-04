В этот день в 1985 году первый поезд «Карелия» отправился в путь

Каким был день 4 ноября в истории Карелии и России

Фото: ИИ Алиса

В этот день, 4 ноября, в 1845 году в селе Реболы открылась церковно-приходская школа (ныне – Ребольская средняя общеобразовательная школа).

А в 1935 году в этот день Петрозаводский театр рабочей молодёжи реорганизован в Театр юного зрителя.

В 1966 году 4 ноября в Петрозаводске открыт памятник А.С. Пушкину.

В этот день в 1985 году в первый рейс по маршруту Петрозаводск–Москва–Петрозаводск отправился пассажирский поезд «Карелия».

В 1987 году 4 ноября в Кондопоге открыт памятник В.И. Ленину.

А в 1992 году в этот вышел в свет первый номер газеты «Карелия», учреждённой президиумом Верховного Совета Республики Карелия.

4 ноября 1992 гола в Петрозаводске зарегистрирована Торгово-промышленная палата Республики Карелия.

В 1999 году в этот день в Сортавальском районе на островах Валаамского архипелага учреждён природный парк «Валаамский архипелаг».

В 2025 году в этот день в Петрозаводске открыт памятник заонежской сказительнице Ирине Федосовой.

В России этот день также ознаменован многими заметными событиями.

Почему, собственно, сегодня у нас праздник: 4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город и освободило Москву от польских интервентов.

В 1707 году в этот день указом Петра I в Москве открыт Генеральный сухопутный госпиталь (ныне военный госпиталь имени Н.Н. Бурденко).

В 1920 голу 4 ноября вышли декреты об образовании Вотской, Марийской и Калмыцкой автономных областей.

А в 1937 году в Москве на хладокомбинате № 8 стартовало первое в СССР производство пломбира.

4 ноября 1955 гола вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», ознаменовавшее окончание эпохи советского монументального классицизма в архитектуре.

А в 1956 году в этот день состоялись первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104, который стал первым в мире реактивным пассажирским лайнером.

В 1967 голу 4 ноября была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня в Москве.

А в 2024 голу в этот день город Ростов переименован в Ростов Великий.

Каждый новый день теперь можно соотнести с аналогичной датой в прошлом Карелии и России благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семеновым. А в исторических параллелях, как мы знаем, кроется много интересного…