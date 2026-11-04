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4 ноября 2026
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Общество

Из-за скользких дорог инспекторы ГАИ Карелии бьют тревогу

Погодные условия в республике привели к гололедице
непогода на дороге
Фото: Стопкадр видео Госавтоинспекции Карелии

Сегодня в Карелии снег и похолодание, на дорогах гололедица.

Госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть внимательными на дороге и учитывать неблагоприятные погодные условия, а также соблюдать правила.

Ранее дорожные полицейские рассказали, что срочно нужно сделать автомобилистам Петрозаводска в связи с грядущим изменением погоды.

Так, особенно опасны первые снегопады для автомобилистов, которые не подготовили транспорт к зимнему сезону. При низких температурах летняя резина теряет эластичность: становится жёсткой, из‑за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием. 

Инспекторы посоветовали водителям срочно сменить летнюю резину на зимнюю, если это еще не сделано. 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: По выходным автобус отвезет горожан к кладбищу в Петрозаводске

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