Из-за скользких дорог инспекторы ГАИ Карелии бьют тревогу

Погодные условия в республике привели к гололедице

Фото: Стопкадр видео Госавтоинспекции Карелии

Сегодня в Карелии снег и похолодание, на дорогах гололедица.

Госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть внимательными на дороге и учитывать неблагоприятные погодные условия, а также соблюдать правила.

Ранее дорожные полицейские рассказали, что срочно нужно сделать автомобилистам Петрозаводска в связи с грядущим изменением погоды.

Так, особенно опасны первые снегопады для автомобилистов, которые не подготовили транспорт к зимнему сезону. При низких температурах летняя резина теряет эластичность: становится жёсткой, из‑за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием.

Инспекторы посоветовали водителям срочно сменить летнюю резину на зимнюю, если это еще не сделано.