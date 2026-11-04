Бочки с маслом взорвались при пожаре – в автосервисе сгорели 28 машин

Крупный пожар произошел в городе на Дальнем Востоке

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Почти три десятка машин в одночасье сгорели в одном из автосервисов Хабаровска. Там вспыхнул пожар, который усугубили находящиеся в ангаре емкости с горючими жидкостями. Об инциденте сообщил канал BAZA.

Загорелось одноэтажное здание на улице Машинистов. Во время пожара в автосервисе взорвались бочки с отработанным маслом. Как уточнил источник, из-за высокой температуры разорвало 10 ёмкостей с техническими жидкостями, а пламя быстро охватило около 400 квадратных метров.

В сервисе на ремонте и для покраски находились 28 автомобилей. Все они сгорели.

Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты.