Лесной хищник обжился в доме россиянки в ее отсутствие

Забравшийся в дом медведь включил телевизор и уснул на диване в одном из регионов Западной Сибири

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Зверь забрался в жилой дом и «похозяйничал». Об инциденте пишет Lenta.Ru.

Случай произошёл в Томской области. Косолапый забрался в дом, когда хозяйка была в отъезде, и навел там свои «порядки»: снял картины со стен, сломал мебель и холодильник и случайно включил телевизор. Поел, что нашел, и уснул на диване.

Утром, когда родственник хозяйки пришёл протопить печь и накормить кошек, он услышали храп. В этот момент на диване спал медведь.

Мужчина обратился за помощью к жителям посёлка, которые застрелили зверя.