У самолета с пассажирами заглох двигатель в небе над столицей

Российский авиаборт подал сигнал об аварийной ситуации

Фото: Петрозаводск говорит

Инцидент в небе над Москвой произошел с судном российской авиакомпании «Победа». У самолёта отказал двигатель, сообщил канал SHOT. Экипаж сразу объявил сигнал о поломке.

По информации источника, пассажирский Boeing 737-800 летел во Внуково из Минска. Во время захода на посадку на высоте около 1,5 километра у самолёта отключился один из двигателей. Перед этим у него резко упали обороты. В кабине пилотов сразу же сработала сигнализация, оповещающая о неполадке.

Экипаж подал сигнал срочности Pan-Pan-Pan и продолжил заходить на посадку. Вскоре «боинг» приземлился в Москве. Никто из пассажиров не пострадал, уточнил SHOT.

Отметим, данный сигнал срочности подается в случае аварийной ситуации, при которой судно и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется.