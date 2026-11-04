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4 ноября 2026
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Происшествия

Один из водителей погиб в ДТП с шестью машинами рядом с Карелией

В соседнем с Карелией регионе на трассе столкнулись два грузовика и четыре легковушки
разбитая в дтп иномарка
Фото: Леноблпожспас в MAX

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Ленобласти. К сожалению, для одного из водителей дорожное происшествие стало фатальным. О ДТП со смертельным исходом рассказали спасатели отряда «Леноблпожспас».

Авария произошла сегодня утром, 4 ноября, на 57-м километре трассы «Нарва» в Ломоносовском районе. Там столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Opel Corsa. 

По информации спасателей, автомобили двигались в попутном направлении в сторону Санкт-Петербурга. После столкновения по касательной были задеты ещё три легковых авто и один грузовик.

авария на трассе в ленобласти
Фото: Леноблпожспас в MAX

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Corsa скончался на месте, его пассажир получил травмы.

Трасса была перекрыта в обоих направлениях. На месте работали пожарные «Леноблпожспаса».

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