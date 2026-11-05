Капитану корабля из России дали реальный срок в Финляндии

В скандинавской стране вынесли приговор капитану и боцману судна по делу об обрыве кабеля

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3,5 года тюрьмы назначил суд в Финляндии российскому капитану грузового судна Fitburg 57-летнему Андрею Максименко. Он обвинялся в повреждении двух подводных телекоммуникационных кабелей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в пределах исключительной экономической зоны Эстонии и частично в территориальных водах Финляндии.

Сухогруз, следующий из Санкт-Петербурга в Израиль под флагом третьего государства, задержали. Капитану Максименко и еще двум членам экипажа запретили выезд из страны. В июне россиянину и 46-летнему боцману из Азербайджана предъявили обвинение. Прокуратура запрашивала для каждого из подсудимых 2,5 года.

В ходе судебного разбирательства оба моряка отрицали все обвинения, что подтверждала первоначальная информация финской полиции, которая заявляла, что не имеет доказательств причастности России к инциденту. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор, назначив более продолжительные сроки. Боцману дали 2 года 9 месяцев тюрьмы.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.