Водителям напомнили о камере на подъезде к Петрозаводску

Контроль скорости ведется на дороге, ведущей в карельскую столицу

Фото ГАИ

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что на подъезде к Петрозаводску со стороны трассы «Кола» ведется автоматический контроль скоростного режима.

По данным ГАИ, передвижная камера, работающая в автоматическом режиме, ведет фиксацию превышений скорости на пятом километре подъезда к Петрозаводску. Там установлено ограничение в 70 км/ч, но многие водители его игнорируют. За что им позже приходят штрафы.

В ведомстве призвали автомобилистов строго соблюдать требовать дорожных знаков.

Ранее сообщалось о том, что в центре Петрозаводска будут перекрывать одну из улиц.