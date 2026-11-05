Водителям напомнили о камере на подъезде к Петрозаводску

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что на подъезде к Петрозаводску со стороны трассы «Кола» ведется автоматический контроль скоростного режима.
По данным ГАИ, передвижная камера, работающая в автоматическом режиме, ведет фиксацию превышений скорости на пятом километре подъезда к Петрозаводску. Там установлено ограничение в 70 км/ч, но многие водители его игнорируют. За что им позже приходят штрафы.
В ведомстве призвали автомобилистов строго соблюдать требовать дорожных знаков.
Ранее сообщалось о том, что в центре Петрозаводска будут перекрывать одну из улиц.