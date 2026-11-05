Работники косили траву по колено в снегу в одном из регионов России

Коммунальщики в ноябре вышли с газонокосилками на улицы города

Фото: стопкадр видео BAZA

На заснеженных улицах города Шарыпово под Красноярском горожане не смогли сдержать удивления, увидев работников коммунальной службы с газонокосилками в руках. И история не про то, что их несли, а про то, что ими работали − косили траву, несмотря на сугробы.

Очевидцы не растерялись и записали инцидент на видео. Ролик опубликовал канал BAZA.

На записи видно, как рабочие вышли с газонокосилками на снежные просторы, где сквозь немаленькие сугробы пробивалась пожухлая, скукоженная, но тем не менее высокая растительность.

Image Фото: стопкадр видео BAZA

Запись сделана в ноябре, когда на улице уже −10, а снег лежит по колено. Саму траву к этому времени давно спрятало под сугробами, отмечает источник. Однако коммунальщики серьезно взялись за газон. И звук газонокосилки посреди зимы их, похоже, совсем не смущает: действуют уверенно, косят профессионально, рука набита, одним словом.