«Не переобувшихся» водителей скоро начнут наказывать за летнюю резину

Нарушителей могут оштрафовать несколько раз за день

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С 1 декабря водителей начнут штрафовать за летнюю резину, напомнил в беседе с «Абзацем» автоюрист Лев Воропаев.



Так, за езду на летних шинах в зимнее время предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. По словам юриста, на практике это всегда штраф. При этом инспекторы ГАИ могут выписывать штраф несколько раз в течение одного дня – закон не запрещает повторный штраф.



Эксперт также предупредил, что наличие летней резины зимой может повлиять на разбирательство после ДТП. Если возникнет спор о виновности водителей, экспертиза установит, мог ли автомобилист избежать аварии, если бы на автомобиле были зимние шины. При этом, по словам специалиста, само по себе нарушение – отсутствие сезонной резины – не считается автоматической виновностью в ДТП.