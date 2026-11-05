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5 ноября 2026
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Общество

Глава Суоярвского округа прояснила ситуацию с домом в Леппясюрья

На самом деле здание никто не сносил – оно пустовало больше семи лет и к 2020 году пришло в руинированное состояние.
Елена Смирнова
Фото со страницы Елены Смирновой в ВК

Дом в поселке Леппясюрья Суоярвского округа, которому было посвящено появившееся на этой неделе в соцсетях видео, не сносили, заявила глава округа Елена Смирнова. На самом деле он более семи лет пустовал и сам пришел в руинированное состояние, в связи с чем в 2020 году юридически был признан аварийным. 

В опубликованном ранее видео боец СВО Константин Механников заявил, что администрация якобы выписала его из квартиры и добавила дом «под снос», что не соответствует действительности.  

Как пояснила Елена Смирнова, Механников не был прописан в этом доме и длительное время не жил там. Зарегистрировать его по этому адресу тоже невозможно, поскольку дом признан аварийным и фактически в связи с длительным отсутствием в нем жильцов превратился в руины. 

Речь может идти только о признании в судебном порядке факта проживания в определенный период на условиях социального найма в указанном в публикации доме и получении права на участие в программе получения благоустроенного жилья взамен аварийного, 

– сказала глава Суоярвского округа. 

Администрация Суоярвского округа готова оказывать Константину Механникову всяческое содействие, добавила Смирнова.

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