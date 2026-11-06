В мороз россиянам рекомендовали держать телефон ближе к телу

Россиянам рассказали о способах сохранить работоспособность телефона в мороз время года

Доказано, что холод способен повлиять на работу телефона. При низких температурах воздуха смартфон быстрее теряет заряд, может внезапно отключиться. Как сохранить работоспособность телефона, рассказала Общественная служба новостей со ссылкой на немецкое издание Chip.

По данным источника, если смартфон «умер» на морозе, то при возвращении в теплое помещение его запрещается сразу подключать к зарядному устройству. Сначала необходимо стабилизировать его температуру, доведя ее до комнатной.

Уберечь смартфон от мороза и сохранить его работоспособность поможет внутренний карман верхней одежды, а для звонков и прослушивания музыки авторы материала рекомендуют применять наушники.