Накопительные счета — главный драйвер сбережений россиян в 2026 году

За первые девять месяцев они обеспечили более 90 % совокупного прироста средств, размещённых населением в банках. Согласно прогнозу экспертов ВТБ, к завершению года объём денег на этих счетах преодолеет отметку в 11 трлн рублей.

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Накопительные счета в 2026 году фактически определили динамику роста сбережений граждан. Популярность накопительных счетов объясняется их функционалом: они позволяют получать доход за счёт начисления процентов и при этом сохранять доступ к деньгам — снять средства можно в любой момент без потери накопленного дохода. В результате клиенты всё чаще делят свои сбережения на две части: долгосрочную (в срочных вкладах) и ликвидную (на накопительных счетах), перераспределяя средства между этими инструментами.

Заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов отметил, что тенденция сохранится и в конце года: ожидается дальнейший приток средств на накопительные счета за счёт перетока денег из срочных вкладов и текущих счетов. По его словам, в ноябре–декабре прирост рынка может составить свыше 600 млрд рублей — это вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В целом, по оценке банка, совокупный объём привлечённых банками средств по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.