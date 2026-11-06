Глядя на неубранный снег, автослесари Петрозаводска потирали руки

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 6 ноября в 2006 году

фото стопкадр

Второй день ровно 20 лет назад в столице Карелии не прекращалась метель. Синоптики прогнозировали, что снегопады продолжатся еще дней пять. Пострадали не только общественный транспорт и автолюбители. На пульт оперативного дежурного поступила информация о жертве первых морозов. Тело замерзшего насмерть человека обнаружили у одного из домов на улице Сыктывкарской. Петрозаводск в целом тяжело пережил второй день снегопада.

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Стихия расставила все на свои места: кто прав, а кто виноват, кому природа поперек горла, а кому трудовая копейка. Например, работники шиномонтажа явно не остались в накладе. Очереди были расписаны вперед на несколько дней. Автослесарь Александр Топалов сказал: «Люди сюда приезжают, все шиномонтажки в городе так же переполнены». Те же, кто в этих очередях стоял, наравне с обладателями зимней резины продолжали на каждом заносе ругать городские власти.

Одновременно с этим составили хит-парад самых непроходимых в городе улиц. На первом месте, конечно, окраины.

«Похвастались власти по телевизору, что у них 40 единиц техники готовы чистить дороги. А дорог нет!» - сказал один из водителей. Первую волну гнева горожан, как всегда, приняло на себя руководство ГорДЭУ. У Александра Сорокина своя правда – вот уже несколько лет в городском бюджете отсутствовал пункт о финансировании предприятия и покупке для него новой техники. 20 единиц явно недостаточно, нужно было как минимум в три раза больше. Без этого работники ГорДЭУ ходили по кругу – как только убрали один район, сразу засыпало другой. И так до бесконечности.

В такие дни много недовольства и работой Управляющих компаний. Они тоже должны были убирать снег, посыпать улицы, чистить дворы.

«Мы будем заниматься уборкой закрепленной за нами территории. У нас 143 дворника и четыре единицы техники работают», - сообщил заместитель директора УК «Этрон» Павел Старостин. Но дворников и тракторы молодая мама Ольга Максимова встречала редко, хотя выходила гулять с ребенком два раза в день. Только посмотрите, как коляски увязли в сугробе! Улицу Фролова она старалась обходить стороной: «Очень тяжело. Дороги не чищены, а в магазин все равно приходится ходить».

Сотрудники ГАИ тоже сбились с ног. Патрули работали в усиленном режиме, в последние два дня они оформили более 80 аварий. Снег продолжал валить. Синоптики считали, что настоящие испытания еще впереди – когда неубранный снег и слякоть на дорогах превратятся в лед.

***

Впервые в республике в обычной средней школе прошло посвящение в морские кадеты. Героями дня стали мальчишки из 5-го «морского» класса школы №34, что на Кукковке. Слова торжественной клятвы ребята повторяли за ветераном Великой Отечественной войны, юнгой Северного флота Николаем Ивановичем Буженковым. Быть верным Родине, уважать ее прошлое, изучать историю своего государства – вот что обещали юные защитники страны. Паша Соколов получил свои первые погоны не за красивые глаза, он уже точно знал, каким должен быть настоящий кадет: «Мужественным. Умным. Сильным. Девчонок защищать». Чтобы стать кадетом, тем ребятам из «М» класса нужно было не только хорошо учиться, но и хорошо себя вести. Если ослушался старшего, подрался с кем-то – могли и погоны снять, перевести в обычные ученики. До пяти вечера ребята были заняты в школе – помимо основных предметов они изучали военно-морскую подготовку, основы этики, занимались борьбой, бальными танцами, пели в хоре.

После окончания кадетского класса ребята могли пойти учиться в любой вуз страны. Были налажены хорошие связи с Балтийским военно-морским институтом. Но вовсе необязательно, что эти кадеты должны были стать моряками. Наставник говорил – пусть сами выбирают свой жизненный путь. Но флотская закалка, которую они могли тут приобрести, точно пригодится в жизни. «У них перспектива одна – служить своему Отечеству. Мы готовим их для службы как на военном поприще, так и на гражданском», - заверил Владимир Гудыма, руководитель КЮМа, преподаватель НВП. Руководители школы вели разговор даже о том, чтобы в будущем стать кадетским корпусом.

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Представление в стиле «ню» всегда редкость. Тем более в провинциальном городе. В рамках международного фестиваля визуальных искусств «Отпечатки» немногочисленные зрители стали свидетелями перформанса в центре «Vыход».

Слово «отпечаток», ставшее ключевым в проекте, выбрали неслучайно. Это своего рода способ восприятия мира, сохранение впечатления. Недаром фестиваль визуальных искусств открыла персональная выставка художника из Канада Дерека Бизана «Поверхностный шум». Смутные, таинственные образы, зыбкая, мимолетная действительность – вот главные темы его творчества.

«Вся выставка представляет целый ряд крупноформатных отпечатков на шелковой сетке, которые представляют различные человеческие фигуры, погруженные в толщу воды. Как пишет сам автор в комментариях к выставке – его задача была заставить людей почувствовать себя некой сушей в массе воды», - рассказала искусствовед Мария Юфа.

Примечательно, что выставка Дерека Бизана привлекла к себе большое внимание молодежи, хотя автору было уже за пятьдесят. Следуя за его названием «Поверхностный шум», молодые творцы из Петрозаводска к вернисажу приготовили эпатажный перформанс. Кто-то из посетителей начал плавно двигаться к выходу, кто-то заинтересовался увиденным. Между тем понять муки современных художников было несложно.

«Основная идея была – рождение человека в наш мир, - пояснил художник Юрий Белкин. – Когда рождается человек, он первым делом кричит. А крик – это шум. И все состоит из шума. Мы его просто сконцентрировали».

Жаль, что сам Дерек Бизан приехать к нам не смог, хотя и планировал. Спустя три года он мог это сделать – ведь тогда должен был состояться четвертый уже по счету фестиваль.

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Таким было 6 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности