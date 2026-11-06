Что из новогоднего меню стоит взять уже сегодня

Закупка продуктов в ноябре поможет сохранить праздничный бюджет

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Как сэкономить на праздничном столе: россиянам рассказали, что положить в корзину за два месяца до Нового года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эксперт.

Консервированный горошек и кукуруза, оливки и маслины, шоколад и конфеты, чай и кофе, соусы и специи, маринованные овощи, крупы, макароны, орехи и сухофрукты хранятся несколько месяцев, а цены варьируются.

Заранее можно приобретать сладости, подарочные наборы, но важно проверять срок годности.

К праздничному столу можно взять и красную икру – в декабре цены могут подрасти, но дефицит не ожидается. Также заранее можно отправить в холодильник и замороженную рыбу – она сохранится до праздников.