В Финляндии могут разрешить прослушку в жилых домах

Финские власти предложили разрешить прослушку в жилых домах для защиты национальной безопасности

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Подслушивающие устройства могут прийти в жилые дома в Суоми, закон о гражданской разведке могут изменить.

Финские власти предложили изменить закон о гражданской разведке, что позволит устанавливать «подслушивающие устройства» в жилых домах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финское издание.

Основная цель инициативы - повысить способность службы безопасности выявлять и пресекать «угрозы национальной безопасности».

Разрешение на установку «подслушивающих устройств» в каждом отдельном случае должен будет выдавать суд. Методы, нарушающие неприкосновенность частной жизни, позволят применять при серьезной угрозе национальной безопасности или терроризме.

В настоящее время закон запрещает применять прослушку в помещениях, используемых для постоянного проживания. Инициатива же отменяет этот строгий запрет.

В случае одобрения, не все методы разведки можно будет применять. В жилых домах по-прежнему будет запрещено проводить технический осмотр и планомерное наблюдение. В помещениях можно будет устанавливать подслушивающие устройства.