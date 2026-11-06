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6 ноября 2026
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Общество

Бинты, марлю и мази экстренно собирают в Карелии

Медицинские материалы нужны проходящим реабилитацию в Кончезере
упаковки бинтов
изображение сгенерировано Алисой AI

Для проходящих реабилитацию в Кончезере собирают медикаменты. О срочном сборе сообщили в группе «Дом культуры Кончезеро» - просят откликнуться неравнодушных жителей и гостей карельского села.

«Ребятам, которые проходят реабилитацию у нас в Кончезеро, необходимы перевязочные материалы. Ситуация требует быстрого реагирования», - обратились в паблике к гражданам.

Острая необходимость возникла в перевязочных материала – стерильные бинты, марля, спиртовых салфетках инъекционных, ранозаживляющих мазях.

Медицинские материалы можно передать в Дом культуры с 10:00 до 15:00, кроме выходных.

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