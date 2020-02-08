Мальчики Петрозаводска заработали денег на отвратительной уборке дорог

Уборка улиц по-прежнему остается актуальной проблемой, и, как следует из этого репортажа 20-летней давности, проблемы эти тянутся еще с тех времен. Как пояснили зимой 2000 года в ГорДЭУ, дорожники умудрялись убирать до половины городских улиц, хотя техника работает не более, чем на 20%. Но поскольку чистить проезжую часть начинают с самых главных магистралей, никто не знал, когда снегоуборочная техника доберется до окраин. В этом на своем личном опыте убедились журналисты, посетив Древлянку как раз тогда, когда в мэрии заседал штаб по подготовке к зиме. И пока в мэрии готовились к зиме, во всем остальном городе она уже наступила. Отопление, к сожалению, не являлось единственной сезонной проблемой зимнего Петрозаводска (мы много писали о том, что в те годы было очень много недотопов). Летом городские магистрали доставляли массу неприятностей водителям из-за отвратительного состояния дорожного покрытия. Зимой эта проблема исчезала сама собой благодаря снегу. Но по той же причине появлялась другая: с каждым снегопадом проезжая часть делается все уже, даже на центральных магистралях. Что уж говорить об удаленных районах и въездах во дворы. Никто здесь не надеялся выйти однажды на улицу и увидеть работающую снегоуборочную технику. Поэтому при преодолении снежных заносов водителям приходилось рассчитывать исключительно на силы — свои и своего железного коня. Ну и конечно, на помощь сердобольных прохожих. Правда, оказалось, некоторые из них специально прохаживались в местах наиболее вероятного застревания автотранспорта. И при извлечении его из сугробов руководствовались не одним лишь желанием помочь ближнему. Мальчишки, помогавшие журналистам выталкивать машину, рассказали:

-Мы вчера с другом из подъезда вышли, смотрим: «сидит» машина, буксует. Подошли туда. Толкнули. Он нам дал сто рублей. Пошли разменяли и поделили. Приходим сюда, смотрим: он опять на этом месте «сидит»! Только уже не там, а здесь. Пришли, здесь толкнули, и здесь дал сто рублей. Потом другой мужичок приехал. Застрял. Мы подтолкнули, он нам 50 рублей дал. Всё! А машины застревают тут очень сильно. Капитально!

-Так вы здесь все время дежурите?

-Да! На переменах даже бегаем.

Правда, далеко не все водители так легко расставались с наличностью, как владельцы иномарок. «Козел! Ты и там застрянешь, но мы туда не побежим к тебе», - крикнули мальчишки, которые только что вытолкали из снежной ямы очередного автолюбителя, тут же покинувшего то проклятое место. Тем же, у кого нет денег и кто не смог выбраться сам, оставалось ждать весны или прибытия снегоуборочной техники. Правда, что подоспеет первым — было неизвестно.

Кто-то был готов прогуливать школу, в надежде где-то подхалтурить, как те мальчишки, а где-то школьники рвались на учебу. Конечно, в конце 90-х — начале 2000-ых много говорилось о том, что действовавшая школьная программа вызывала заслуженные нарекания (при этом, тогда мы еще не слыхали про ЕГЭ). Несомненно для преподавания требовались новые методики. И такие появлялись! В петрозаводской гимназии №17 в те годы вела курс биологии учитель-новатор Ольга Хюнинен. Ее экспериментальная система предполагала запоминание материала прямо на уроке.

Родители, учителя и школьники уже давно столкнулись с глобальной проблемой — перегрузками. Сложные программы, огромное количество изучаемых предметов, большие домашние задания не оставляли ребенку времени на самореализацию. Все понимали: в школьной программе надо что-то менять. Но не многие предпринимали какие-либо действия. Один из таких учителей работал в Петрозаводске, в 17-ой гимназии. Преподаватель биологии Ольга Хюнинен вела занятия в шестых классах по новой экспериментальной программе. По словам Ольги Николаевны, это была новая концептуальная линия в биологии: «Эта программа построена таким образом, что она изучает не только растения, а изучает комплексно весь живой мир. И поэтому каждый ребенок получает свою, целостную программу мира». У детей формировались глубокие познания, научный язык. «Главное в человеке и во всех живых организмах — это жизнь. А на уроках биологии мы изучаем жизнь вокруг нас. И жизнь самих себя. Это очень интересно и весьма познавательно», - рассказал ее ученик. Не говоря уже о том, с каким удовольствием ходят дети на уроки, каждый раз открывая новую для себя частичку мира: «Мы сами делаем какие-то, хоть небольшие, но открытия. В общем-то не работаем так много с учебником, как на других уроках. Мы тут просто разговариваем о проблемах», - делились дети. В данном случае, не на словах, а на деле применялся дифференцированный подход к ученикам. Занимаясь по новой программе, все школьники были успешны, и знания каждого представляли особую ценность.

Таким было 8 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.