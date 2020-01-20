Частое отсутствие тепла в доме довело пожилую петрозаводчанку до слез

Зимы в Карелии двадцать лет назад были суровыми, не то, что нынче. Год, которого все так долго ждали, потому что он был на стыке веков и даже тысячелетий, начался для городских властей, а главное жителей Петрозаводска неудачно. В середине января 2000 года, как мы уже рассказывали в нашей рубрике Хроника репортеров, микрорайон Птицефабрика был отключен от центрального отопления. Кстати, вопрос о том, будут ли батареи горячими и как долго, вставал перед жителями этой окраины уже не первую зиму. Причем, отключили в микрорайоне не только отопление, но и горячую воду. Как оказалось, это происходило постоянно на протяжении многих зим. А вот в 2000 году это стало одной из самых главных проблем и без того не самого престижного района города. «Они вообще дают часа на два! Погреют батареи, и все. И опять отключают. И так всю зиму мы мучаемся», - возмущался пожилой дядечка.

Деятельность котельной АО «Стройконструкция», которая отапливала Птицефабрику, станцию «Онежский», исправительно-трудовое учреждение №9, вызывала много нареканий. Объяснялась нестабильная работа нехваткой топлива. У предприятия не хватало денег на его закупку. Все очень просто: есть мазут — есть тепло. Нет мазута — в квартирах становится не многим теплее, чем на улицах. Жильцам, правда, от объяснений не легче.

«В таком холоде попробуйте пожить! Видишь, как трясет меня?! В том году мерзла три недели. А в этом с начала года уже начинают живых морозить!», - плакала старушка. В администрации города, где побывали журналисты, говорили, что знают об этой проблеме и принимают все возможные меры. «Стройконструкции» помогла с ТЭЦ, выделив мазут из своих запасов. На февраль для этого Акционерного общества были предусмотрены деньги из городского бюджета. Кроме того, у мэрии появились планы на будущий год. «Мы на следующий год запланировали в этом районе строительство модульной котельной, которая будет работать на газе. Тем самым мы постараемся за этот год сделать все возможное, чтобы этот проект осуществить», - сообщил Дмитрий Астраханцев, тогдашний директор департамента ЖКХ. Но это будет не скоро, понимали и жители, и власти. А что касается конкретно этой ситуации, то к вечеру жителям окраины, удаленной от элитных районов города, стало чуть теплее.

РАО «ЕЭС России» (Акционерное общество России, энергетическая компания-монополист, существовавшая до 2008 года) как раз в эти дни (на фоне замерзания отдельных районов) провела в Петрозаводске семинар по малой и нетрадиционной энергетике и энергоснабжению. В условиях дефицита топливных ресурсов и постоянных проблем с теплом такие совещания, как рассчитывали власти, должны были помочь решить многие частные проблемы.

Как обычно в середине зимы вдруг обнаруживается, что топить город нечем. Как выходить из подобных положений, как научиться рационально использовать свои ресурсы, как заставить потребителя организованно и своевременно оплачивать свое тепло — эти вопросы рассматривали на отраслевом совещании, которое проходило два дня. Участников семинара интересовали проблемы экологически чистых технологий, энергосбережения и возобновляемых энергоресурсов.

Под ними подразумеваются солнечные станции, биоэнергетика, нетрадиционная гидро- и ветро-энергетика. В конце 90-х проект ТАСИС часто обсуждал новые возможности использования отходов производства, бытовых отходов и торфа для отопления жилых и промышленных зданий. Уже не раз говорилось об энергоэффективности продукции на основе минеральных ресурсов Карелии. И в этой области были достигнуты определенные результаты. Все надеялись, что в будущем республика научится не тратить деньги на ветер, извлекая их из того, что всегда находится под рукой. Буквально — из ветра. А также из приливов, отливов и солнечного света. Но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. В частности на третий день совещания его участники пригласили на экскурсию в Кондопогу, на каскад Сунских ГЭС. А также на Петрозаводскую ТЭЦ — главную тепловую артерию города.

Таким было 20 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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