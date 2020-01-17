Голый лед под ногами на улицах Петрозаводска возмутил мэра города

В городе Петрозаводске с самого утра ровно 20 лет назад начались неурядицы. Был от тепла отключен микрорайон Птицефабрика, а на Ключевой снижена температура воды в батареях. Причина тому — отсутствие мазута в подведомственных котельных. На котельной КСК, которая отапливает Птицефабрику, он закончился полностью.

На заводе «Авангард», который отапливает Ключевую, запас был ограничен. Власти обещали, что ситуация нормализуется уже спустя сутки, потому что составы с топливом на подходе. Однако, о перебоях с отоплением в этих районах города на совещании в городской администрации не говорили. Зато обсуждали экономические итоги ушедшего 1999 года и обсуждали состояние улиц Петрозаводска. И если с экономикой все более-менее было в порядке, то улицы города требовали уборки. Впрочем, как и ровно за год до этого, когда сразу после Нового года улицы застыли в безмолвии, а уборщиков было на эти улицы не выгнать по объективным причинам. Каждый понедельник отцы города собираются в здании мэрии и обсуждают, как им кажется, самые насущные проблемы Петрозаводска на данный момент. На сей раз на городском оперативном совещании говорили об основных показателях состояния экономики столицы Карелии за 11 месяцев 1999 года.

Как оказалось, по данным Госкомстата, за это время наблюдался рост объемов производства по отношению к этому же периоду прошлого года. Особо отличились машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли, пищевая промышленность. Практически все крупные предприятия города улучшили свои экономические показатели. Увеличился объем средств, инвестированных в их развитие. Кроме того было построено полтора десятка тысяч квадратных метров жилья. Но вот территорию, прилегающую к вновь появившимся и уже давно существовавшим домам, как справедливо заметил глава администрации Андрей Демин, убирали не везде одинаково хорошо. Чета Деминых посетила фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в кинотеатре «Калевала»: «Прошел вчера по Первомайскому проспекту от рынка до кинотеатра. Мост убирает одна организация, на мосту на тротуаре льда нет. Весь остальной тротуар убирает другая организация. Лед такой, что шею свернешь». Почаще бы гулял Андрей Юрьевич по улицам родного города, глядишь, и стали бы они чище!

У нас недавно цены выросли на тарифы, заметили? Такие сюрпризы всегда нам готовят с января. Так было и в 2000-м году! Для того, чтобы обслуживание жилищно-коммунального хозяйства стало лучше, нужно платить больше. Такое нехитрое обоснование подвели в администрации Петрозаводска под повышение тарифов на отопление, горячую и холодную воду, которое произошло с нового года. Не все граждане республики согласились с ним. В том числе и депутат Законодательного собрания РК Алексей Мосунов. Помните такого? К сожалению, он рано ушел из жизни, успев, впрочем, сделать немало хорошего своим избирателям. С нового, 2000 года повысились тарифы на отопление, горячую и холодную воду.

Объяснение одно: всё дорожает. А значит, если не увеличить стоимость коммунальных услуг, то вся система ЖКХ развалится сама собой. Повышение платы за жилье — мера необходимая. Но вот обоснование ее, по мнению депутата ЗС РК Алексея Мосунова, никуда не годилось. Для примера он привел знакомый ему опыт зарубежных стран. Мало того, что тарифы там повышают раз в десять реже, чем у нас, так у них еще и другие правила: «Сначала администрация выходит в Совет с предложением, с обоснованием каждой цифры. Депутаты раз пять по этому поводу собираются. Узнают мнение населения, профсоюзов, с ними все это обговаривается. В газетах все это описывается — почему именно на этот процент надо поднять тариф. Сколько планируется собрать денег и куда эти деньги пойдут». У нас все делалось проще. Достаточно было постановления главы местного самоуправления. Согласно которому, расценки поднялись тогда в среднем на 10-15%. То есть на сумму, равную примерно 50 рублям. Куда идут эти деньги, на какие конкретно нужды, никто точно сказать не могу.

«Каждая цифра должна быть обоснована, — считал Мосунов. - Не только перед депутатами, но и перед населением. Потому что сказать так: мы сейчас заморозим тарифы лет на пять и вообще их повышать не будем — это тоже нереально, к сожалению. Но мы должны знать, сколько денег получается и куда они тратятся». Но сколько бы не повышалась квартплата, у ЖЭУ как денег не было, так и было ясно, что не прибавится. Может быть, система просто развивалась не по тому пути?

Таким было 17 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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