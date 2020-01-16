На Старый новый год работники ЖЭУ Петрозаводска устроили жильцам потоп

Последний новогодний российский праздник — Старый новый год — жильцы дома №24 по улице Загородной ровно 20 лет назад встретили со старыми проблемами, которые тянулись у них с настоящих новогодних праздников. Почему-то у нас под праздники обязательно коммунальщики преподносили такой «подарок» горожанам. 27 декабря у жильцов первого подъезда неожиданно пропало тепло на кухнях и в ванных.

После переговоров со слесарем ЖЭУ№3 выяснилось, что работы потребуется немного. «Какая-то деталь вышла из строя, - пояснила одна из хозяек квартир того подъезда. - И он мне сказал, что без первого этажа, первой квартиры, мы не сможем сделать вам неполадку. Там надо было сварку производить. И ушел. Сказал, что после обеда зайдем, не волнуйтесь, все сделаем». Отобедав и отпраздновав вплоть до шестого января, то есть спустя десять дней, слесарь вернулся и заварил в трубе неисправность. Правда, для этого жильцам пришлось долго обрывать телефоны и в ЖЭУ, и в «аварийке», и в Службе единого заказчика. Зато работа была выполнена по-советски «на совесть». Хозяйка той квартиры возмущалась: «Они раскурочили мне весь пол! Потому что трубу снимали. Сломали плитку кафельную. Мы тут же поругались с ними по телефону, чтобы они пришли и заделали мне дыру, потому что у нас ходят крысы. А батареи ровно пять минут были теплые. Как только они ушли, батареи тут же остыли». И только десятого января отопление было восстановлено. Но трубы в доме настолько старые, что на просьбу жильцов утихомириться вместо этого откликнулись взрывом отчаяния. И ночью в подвале начался потоп. В квартирах заметно потеплело. Причем, настолько, что в тепличных условиях зацвели амариллисы: «Там баня, самая натуральная баня. Если не верите — зайдите». Нанести туда визит журналисты побоялись, потому что видеокамера могла выйти из строя, среагировав на влажность. Зато привыкшие ко всем невзгодам жильцы дома без устали боролись с ЖЭУ за свое существование. И собирались потребовать моральной сатисфакции по суду: «Недалеко до беды. Напор очень маленький, а у нас газовые колонки. Когда-нибудь это все взорвется. И никого это не волнует». После Старого нового года, по словам жильцов, дыру в подвальной трубе заделали. Но проблема себя не исчерпала. Потому что вычерпывать воду никто не спешил. Слесарь пообещал, что она сама уйдет в землю.

А вот репортаж 20-летней давности о том, как работала знаменитая типография имени Анохина. Находилась она в здании на улице Правды, где сегодня красуется торговый центр. В месяц здесь выходило более 5 миллионов экземпляров различных периодических изданий. Кстати, именно отсутствие возможностей у властей распространять среди местного населения необходимую информацию в печатном виде послужило причиной возникновения 215 лет в столице олонецкого края первой типографии. А в мае 2000 года 195-летний юбилей отметило это предприятие. Тогда в ассортимент выпускаемый типографией продукции входило все, начиная с выпуска школьных тетрадей, заканчивая газетами и книгами со сложной полиграфией. Более 5 миллионов экземпляров газет, более двух тысяч книг и брошюр каждый месяц сходило с типографских станков. 90% от общего объема производства обеспечивали заказы столичных издательств. Так, например, для Фонда Никиты Михалкова типография как раз зимой 2000-го года печатала Российский историко-бытовой словарь. А чуть раньше для них же здесь выпускали «Закон Божий». Все это, а также множество другой литературы жители нашей республики, естественно, не видели. А последний большой заказ от издательства «Карелия» был приурочен к празднованию 150-летия эпоса «Калевала». Впрочем, это нормальная ситуация, учитывая, что республиканские запросы в этой отрасли не способны были задействовать все мощности типографии. Зато из 50 наименований газет, выпускаемых здесь, большинство — карельские. На тот момент российские газеты «Комсомольская правда» и «Известия» вели переговоры о печати определенного количества экземпляров своих изданий на республику, а потом и на весь Северо-запад в нашей типографии. Если бы удалось хотя бы частично обновить типографское оборудование, то, как считает директор Михаил Русаков, это привлекло бы еще большее число солидных заказчиков, что, конечно, положительно отразилось бы и на республиканском бюджете. Но приобретение оборудования стоимостью пять миллионов долларов — было лишь призрачной мечтой. Впрочем, почти за 200-летнюю историю существования предприятия работникам типографии было, чем гордиться.

«Мы гордимся прежде всего тем фактом, что республиканская типография сохранила свои традиции. Сохранила качество, культуру производства. Высокие оценки нам дают наши московские заказчики, а они основные заказчики по книжной продукции. И нам, конечно, это очень приятно», - заявил директор типографии М.Г.Русаков.

Таким было 16 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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Фото: esotericblog.ru