Присяжные оправдали жителя Карелии по делу об убийстве бабушки

В Верховном суде республики вынесен вердикт по делу об убийстве пожилой женщины

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В Верховном суде Карелии присяжные рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве собственной бабушки, и признали его невиновным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным источника, мужчину обвиняли в том, что в период с 5 по 6 июля 2025 года на даче в Пряжинском районе он целенаправленно задушил свою бабушку, находившуюся в беспомощном состоянии. Присяжные 6 ноября объявили, что причастность подсудимого к насильственной смерти пожилой женщины не доказана. В связи с этим он был объявлен оправданным и освобожден из-под стражи в зале суда.

Объявление приговора запланировано на 11 ноября.

Ранее сообщалось о том, что три человека сгорели заживо в дачном доме в российском регионе.