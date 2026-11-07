Отключения электричества затронут многие районы Карелии

Свет будет пропадать в округах и районах республики на следующей неделе

Фото "Петрозаводск говорит"

На неделе с 9 по 15 ноября сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики Карелии. Об этом сообщает паблик компании.

В связи с проведением плановых работ временные отключения электроэнергии ожидаются в Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском районах, в Кемском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском и Сегежском округах.

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Энергетики принесли потребителям извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось о том, что пожар полыхал ночью в дачном кооперативе в Прионежье.