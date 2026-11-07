Умерла народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина

Знаменитая отечественная актриса скончалась в возрасте 88 лет

Фото: Алиса ИИ

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщила ее дочь, актриса Мария Шукшина.

В последнее время Федосеева-Шукшина серьезно болела. Прощание с актрисой пройдет во вторник, 10 ноября. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Широкую популярность артистке принесли роли в фильмах ее мужа, Василия Шукшина, - «Калина красная» и «Печки-лавочки». После смерти супруга она продолжила сниматься в кино. На ее счету более ста работ, среди которых «Два капитана», «Спасите наши души», «Графиня Шереметева», «Личная жизнь королевы» и другие.