Полицейские проверки проходят на дорогах Карелии

Жителям Карелии напомнили, в каком состоянии нельзя садиться за руль

Фото ГАИ

На дорогах Карелии в эти выходные проходят проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В ГАИ напомнили, что категорически запрещено управление транспортом не только в состоянии опьянения, но и при плохом самочувствии. Это создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Также инспекторы отметили, что в период межсезонья условия на дороге могут быть сложными. Возможны осадки, туман, образование наледи. В такой ситуации водителям стоит выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус перевернулся на юге Карелии.