Назван симптом нового штамма коронавируса, распространяющегося по миру

Сильные боли в горле отличают новый штамм Covid-19 от предыдущих

Фото: Алиса ИИ

Вирусолог Елена Малинникова рассказала о том, какие особенности отличают новый штамм коронавируса PJ.2.1, распространяющийся в настоящее время по миру, от предыдущих версий. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила доктор медицинских наук, штамм PJ.2.1 отличают сильные боли в горле и длительный упадок сил после болезни. Таковы данные клинических исследований.

Штамм PJ.2.1 распространяется по миру с мая 2026 года, он уже выявлен на нескольких континентах. Угроза его дальнейшего распространения возрастает, отметили в российском офисе ВОЗ.

Ранее россиянам рассказали, кому нельзя есть пиццу и пироги.