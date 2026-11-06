Перейти к основному содержанию
6 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Здоровый интерес

Россиянам рассказали, кому нельзя есть пиццу и пироги

Диетолог посоветовала не увлекаться выпечкой даже здоровым людям
Маленьких пицц в Италии не бывает
Фото "Петрозаводск говорит"

Диетолог Татьяна Селезнева рассказала о том, как часто можно есть пиццу и пироги, а кому вообще стоит исключить эти блюда из рациона. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметила врач, отказаться от мучных изделий стоит людям с лишним весом, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Здоровым людям тоже не следует налегать на такую еду. Побаловать себя пирогом можно в праздник и в небольших количествах. Пиццы можно съесть не более одного-двух кусков за один раз.

Ранее сообщалось о том, что итальянского шеф-повара уволили после отказа добавлять один ингредиент в пиццу.

Ранее в рубрике Здоровый интерес было опубликовано: Участники СВО могут пройти комплексное медицинское обследование

Метки