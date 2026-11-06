Россиянам рассказали, кому нельзя есть пиццу и пироги

Диетолог посоветовала не увлекаться выпечкой даже здоровым людям

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Диетолог Татьяна Селезнева рассказала о том, как часто можно есть пиццу и пироги, а кому вообще стоит исключить эти блюда из рациона. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметила врач, отказаться от мучных изделий стоит людям с лишним весом, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Здоровым людям тоже не следует налегать на такую еду. Побаловать себя пирогом можно в праздник и в небольших количествах. Пиццы можно съесть не более одного-двух кусков за один раз.

Ранее сообщалось о том, что итальянского шеф-повара уволили после отказа добавлять один ингредиент в пиццу.