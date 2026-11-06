Электричка сбила насмерть мужчину в Санкт-Петербурге

В Северной столице выясняются обстоятельства гибели человека на железной дороге

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге вечером 5 ноября поезд сбил насмерть человека. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

По данным источника, трагедия произошла в Колпинском районе Северной столицы.Электричка наехала на 55-летнего мужчину, переходившего пути. Очевидно, пешеход не заметил приближающийся состав. Он получил не совместимые с жизнью травмы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось о том, что мужчина умер после отдыха в баре с сестрой в российском городе.