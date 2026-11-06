Заброшенный карьер в Питкярантском округе стал новой точкой притяжения

Инвестор Андрей Коледа строит туристический объект, а также расселяет аварийное жилье. Проект развивается при поддержке правительства республики, а его инициатором выступил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Заброшенный карьер в Питкярантском округе обретает новую жизнь: на его месте формируется полноценный туристический кластер.

Инициатором проекта стал Глава Карелии Артур Парфенчиков, заявив об этой идее после посещения Линнаваары вместе с известным российским байкером, лидером «Ночных волков» Александром «Хирургом» Залдастановым.

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Сейчас на территории уже работают ресторан сети «Приладожье» и кинотеатр под открытым небом, обустроены пешеходные дорожки и смотровые площадки. В сотрудничестве с правительством республики карьере продолжат оборудовать дороги для транспорта, освещённые дорожки и смотровые площадки, установят информационные стенды. Он будет доступен всем желающим круглый год и станет площадкой для массовых мероприятий.

К старту зимнего сезона планируется открытие парк‑отеля «Линнаваара» (в переводе с финского — «крепостная гора»). В прошлом здесь добывали пегматит, и теперь эта история станет частью туристического предложения.

Предприниматель Андрей Коледа, реализующий проект, делает ставку не только на инфраструктуру, но и на просветительский компонент. На территории появятся инсталляции, которые наглядно покажут, как работала карьерная техника и была устроена горная промышленность. По задумке инвестора, это поможет раскрыть ещё одну грань карельского туризма — историко‑промышленную. Отдельно рассматривается потенциал для мототуризма.

Я считаю, что в рамках тех мероприятий, которые мы планируем проводить летом, можно сделать акцент для мероприятий для байкеров. Потому что мототуризм в России развивается достаточно серьезными темпами, но в Карелии этот сегмент еще недостаточно распространен. Однако потенциал большой, ведь дороги в республики в очень хорошем состоянии,

– поделился Коледа.

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Развитие территории идёт по механизму комплексного развития (КРТ) — при этом реализуется нетипичный для страны подход: КРТ действует не внутри населённого пункта, а на прилегающей территории. Важной социальной составляющей проекта стало обязательство инвестора приобрести жильё для расселения аварийного дома в Питкяранте.

Местные жители уже оценили перемены. По их словам, раньше территория была заброшенной и замусоренной, а теперь стала удобным и приятным местом для прогулок и отдыха — сюда удобно добираться, появились кафе, урны, благоустроенные маршруты.

Глава Питкярантского округа Сергей Матвеев считает, что проект способен стать новым символом Карелии: из неприглядного пустыря территория превращается в значимую точку притяжения. В перспективе кластер не только увеличит туристический поток, но и придаст округу новый импульс развития.