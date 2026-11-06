Новый детский сад открылся у реки в Петрозаводске

Детский сад «Золушка» начал работу на Чугунной улице

Фото: Алиса ИИ

В Петрозаводске начал работу новый детский сад «Золушка». Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Новое образовательное учреждение расположилось на Чугунной улице. Оно находится рядом с ЖК «Александровский» и с рекой Лососинка, недалеко - стадион «Спартак».

Как отметила градоначальница, в саду разместились светлые и комфортные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Здание оборудовано новой мебелью.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске снесли заброшенное здание на улице Ведлозерской.