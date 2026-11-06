Молодая женщина умерла во время своего первого марафона в США

24-летняя американка умерла во время своего первого марафона

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Примерно в трех километрах от финишной черты марафона в Нью-Йорке разыгралась трагедия. Одна из участниц, 24-летняя жительница штата Пенсильвания, упала на асфальт, реанимационные действия не дали результата, и она умерла.

Американка была опытной спортсменкой, но для нее турнир стал первым марафоном, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Times.

По данным источника, у женщины было редкое заболевание, при котором мышцы разрушаются во время чрезмерной нагрузки, а в организм поступают вещества, отравляющие его.

Эксперты пока не установили точную причину смерти марафонки, так как результаты первоначальных анализов оказались неоднозначными.