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6 ноября 2026
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Мир

Молодая женщина умерла во время своего первого марафона в США

24-летняя американка умерла во время своего первого марафона
ноги бегущего человека
Фото создано с помощью Алиса AI

Примерно в трех километрах от финишной черты марафона в Нью-Йорке разыгралась трагедия. Одна из участниц, 24-летняя жительница штата Пенсильвания, упала на асфальт, реанимационные действия не дали результата, и она умерла. 

Американка была опытной спортсменкой, но для нее турнир стал первым марафоном, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Times.

По данным источника, у женщины было редкое заболевание, при котором мышцы разрушаются во время чрезмерной нагрузки, а в организм поступают вещества, отравляющие его. 

Эксперты пока не установили точную причину смерти марафонки, так как результаты первоначальных анализов оказались неоднозначными.

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