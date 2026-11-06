Объявлены сроки окончания навигации для маломерных судов в Карелии

В Карелии запретят выход маломерных судов на водные объекты, нарушителей будут наказывать

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Карелии установлены сроки окончания навигации 2026 года для плавания на маломерных судах на водных объектах.

С 9 ноября запрет начнет действовать в Калевальском и Лоухском районах, Беломорском, Кемском, Костомукшском, Медвежьегорском, Муезерском и Сегежском округах.

С 14 ноября навигация завершится в Кондопожском, Олонецком, Пряжинском, Прионежском, Пудожском районах, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском округах, а также в Петрозаводске.

Нарушителей навигационного запрета привлекут к административной ответственности, уточнили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.