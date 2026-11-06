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6 ноября 2026
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Общество

Жительница Карелии пыталась доказать в суде факт работы в фирме

Суд в Сортавале не признал отношения трудовыми
Трудовой кодекс лежит на столе в зале судебных заседаний
Фото создано с помощью Алиса AI

В суде Сортавалы завершилось рассмотрение гражданского дела по иску местной жительницы к коммерческой организации. Женщина просила признать отношения трудовыми и взыскать с фирмы заработную плату. 

Истица указала, что с марта 2023 года фактически работала в организации, но без трудового договора.

Было установлено, что заявление о приеме на работу женщина не писала, необходимые документы не предоставляла, да и приказ о трудоустройстве не издавался. Кроме того, деньги за ее услуги производились ей иным лицом.

Суд постановил, что организация не являлась работодателем женщины, а значит, ее требования необоснованные. 

Решение не вступило в законную силу, отметили в паблике Сортавальского городского суда.

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