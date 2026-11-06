Задолжавшее зарплату предприятие в Карелии частично погасило долг

Размер долга перед работниками снизился на 10 млн рублей

Фото: Петрозаводск говорит

О восстановлении прав работников одного из камнеобрабатывающих предприятий в Карелии рассказали в Северо-Западной гострудинспекции.

Так, ведомству стало известно о наличии задолженности по заработной плате перед работниками ООО «ФинансБюро» в размере 14 млн 385 тысяч рублей.



Инспекторы провели необходимую работу с руководством предприятия, и в сентябре работодатель выплатил задолженность по зарплате на общую сумму 10 млн 238 тысяч рублей. Выплаты получили 130 работников предприятия.

Работа по снижению задолженности по заработной плате продолжается, отметили в инспекции.

Ранее сообщалось о тяжелой ситуации на предприятии. Тогда завод камнеобработки в Карелии никак не мог выйти из простоя.