Завод камнеобработки в Карелии может не выйти из простоя еще месяц

Руководство камнеобрабатывающего предприятия ООО «ФинансБюро» в суоярвском поселке Лахколампи продлит простой на месяц или даже до конца года. Такое заявление сделал 18 мая советник генерального директора Артем Лунев на заседании с участием представителей власти, прокуратуры и кадрового центра.

«Он заявил, что простой продлевается еще на месяц, а в перспективе это возможно до конца года»,

- пишет «Суоярвский вестник». Напомним, предприятие не работает с 9 апреля из-за проблем с реализацией продукции.

По последним данным, представленным руководителем кадрового центра в Суоярвском округе, из 154 человек, работающих на предприятии в простое 102 человека. Лунев уверял, что руководство завода намерено сохранить работников, планов по сокращению нет.

Между тем руководитель кадрового центра сообщила, что в поселок приедут представители нескольких крупных предприятий Петрозаводска и Костомукши. Видимо, чтобы предложить работу, так как высококвалифицированные специалисты нужны на производствах Карелии.

«Суоярвский вестник» приходит к неутешительному выводу, что затянувшийся простой вынудит людей самим искать выход, трудоустраиваться не в родном поселке и округе, а в каком-то другом районе. В итоге это может привести к кончине самого предприятия, которое исправно платило налоги в местный бюджет, поддерживало социальные проекты поселкового сообщества, было градообразующим в Лахколампи.