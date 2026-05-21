В большинстве районов Карелии 22 мая пройдут кратковременные дожди

В пятницу, 22 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днём +21...+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днём в большинстве районов кратковременные дожди, днём в отдельных районах — ливни, грозы. Ветер юго-западный, по северным районам — северный, северо-восточный, умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха ночью +10...+15°С, местами до +7°С; днём +16...+21°С, на юго-востоке местами до +27°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7°C, днём +19°C.

В Кеми ночью +4°C, днём +16°C.

В Кондопоге ночью +11°C, днём +24°C.

В Медвежьегорске ночью +10°C, днём +23°C.

В Олонце ночью +8°C, днём +22°C.

В Пудоже ночью +9°C, днём +26°C.

В Сегеже ночью +7°C, днём +20°C.

В Сортавале ночью +11°C, днём +18°C.

В Суоярви ночью +11°C, днём +23°C.