В большинстве районов Карелии 22 мая пройдут кратковременные дожди
В пятницу, 22 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днём +21...+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днём в большинстве районов кратковременные дожди, днём в отдельных районах — ливни, грозы. Ветер юго-западный, по северным районам — северный, северо-восточный, умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха ночью +10...+15°С, местами до +7°С; днём +16...+21°С, на юго-востоке местами до +27°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7°C, днём +19°C.
В Кеми ночью +4°C, днём +16°C.
В Кондопоге ночью +11°C, днём +24°C.
В Медвежьегорске ночью +10°C, днём +23°C.
В Олонце ночью +8°C, днём +22°C.
В Пудоже ночью +9°C, днём +26°C.
В Сегеже ночью +7°C, днём +20°C.
В Сортавале ночью +11°C, днём +18°C.
В Суоярви ночью +11°C, днём +23°C.