Сбившего дедушку на тротуаре подростка разыскивают в Петрозаводске

ДТП с участием пенсионера и ребенка на велосипеде на тротуаре на улице Мерецкова в Петрозаводске привлекло внимание дорожных полицейских. В соцсетях сообщали, что на велосипеде был мальчик лет 10-12. Госавтоинспекция теперь ищет и его, и очевидцев произошедшего.

Инцидент случился 18 мая в 18:04 на тротуаре в районе пересечения улицы Мерецкова и проспекта Невского. Велосипедист наехал на пожилого мужчину, тот упал. Прохожие помогли пострадавшему, вызвали скорую.

Велосипедист уехал. Петрозаводские дорожные полицейские просят отозваться тех, кто видел произошедшее.