В России усилят контроль за внесением крупных сумм наличных

Центробанк рекомендовал банкам усилить надзор за источниками происхождения денег, чтобы снизить риски легализации преступных доходов, сообщают «Вести».

Отмечается, что финансовым учреждениям предложено каждый день анализировать подозрительные действия физических лиц и предпринимателей. Особое внимание Центробанк рекомендовал обращать на операции, сумма которых превышает 5 миллионов рублей за месяц. Подозрительными также считаются высокая доля таких операций (не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их переводом за рубеж.

Сообщается, что новые правила не затронут граждан с подтвержденной деловой репутацией. Если кредитная организация располагает надежными документами об источниках происхождения имущества человека, дополнительный мониторинг проводиться не будет.