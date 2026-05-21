Конечная остановка без туалета пугает запахом и мусором петрозаводчан

Петрозаводск разрастается, количество транспортных маршрутов увеличивается. Однако создание инфраструктуры запаздывает. На конечной остановке автобусов в районе Финского проезда нет туалета для водителей. Лес в округе превратился в один сплошной туалет - вид и запах соответствующие. В нашу редакцию обратились возмущенные жители Древлянки-7. Когда наш оператор отправился снимать эти безобразия, конечную остановку как раз приводили в порядок. Надолго ли там чистота?

«Скажите, а когда конечная на Финском будет прибрана? Когда будут обустроены туалеты? Весь лес осикан водителями маршруток... Урны поставленные явно не справляются»,

- написали в нашу редакцию петрозаводчане.

Горожане написали не только нам, но и в городскую администрацию. Оттуда пришел ответ.

«В адрес транспортных компаний регулярно направляются обращения для проведения разъяснительных бесед с водительским составом о санитарно-эпидемиологических нормах, недопустимости несанкционированного сброса мусора и предусмотренной за данные правонарушения ответственности. Согласно Трудовому кодексу РФ санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время»,

- говорится в официальном ответе из мэрии Петрозаводска.

Интересно, какие разъяснительные беседы ведутся с водителями, если на конечной остановке нет туалета? Потерпеть и не ходить в кусты?