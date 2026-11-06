Выпускница карельского колледжа открыла школу танцев

Беломорчанка получила деньги от государства и открыла школу танцев для детей

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Школа танцев открылась в Беломорске благодаря социальному контракту - мере поддержки, которая реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Танцевальную школу открыла выпускница Карельского колледжа культуры и искусств. В 2023 году девушка заключила в отделении Центра социальной работы республики в Беломорске социальный контракт и получила выплату на развитие дела своей мечты, рассказали в региональном министерстве социальной защиты.

В школе танцев занимаются пять групп в возрасте от 3 до 15 лет. Дети осваивают базу классического танца и углубленно занимаются современной техникой «контемпорари». Дети регулярно выезжают на всероссийские танцевальные конкурсы.

В планах девушки открыть новые направления и уделить особое внимание более углубленному изучению техники современного танца.