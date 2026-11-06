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8 ноября 2026
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Происшествия

Петрозаводчанин спас мальчика с мамой из горящей квартиры

Глава карельской столицы наградила жителя города Максима Калугина
Максим Калугин
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова вручила благодарственное письмо жителю города Максиму Калугину, который спас на пожаре ребенка и его маму. Об этом чиновница рассказала в соцсети.

По словам Колыхматовой, 21 октября молодой человек пошел гулять с собакой и увидел, что его подъезд окутан дымом. Не раздумывая, он бросился в горящую квартиру и вынес из нее на руках мальчика. Затем он вернулся туда и помог выбраться хозяйке помещения, которая спала.

Максим Калугин рассказал, что в тот момент не думал об опасности и просто сделал то, что должен был сделать. Мужчина работает автослесарем и скоро планирует сыграть свадьбу.

Ранее сообщалось о том, что бинты, марлю и мази экстренно собирают в Карелии.

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