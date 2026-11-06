Из-за поджога случился пожар в одном из поселков Карелии

За минувшие сутки подразделения спасатели республики три раза выезжали для тушения пожара. Об этом стало известно из сводки МЧС Карелии.
Один из огненных инцидентов произошел днем в четверг, 5 ноября, в Пудожском районе. Пожар случился на открытой территории в поселке Кашино у дома №23.
В 16:18 дежурному поступил сигнал об этом происшествии. На место сразу выехали огнеборцы: 4 человека на одной автоцистерне.
Пожар быстро потушили на площади 15 квадратных метров. Предположительная причина пожара – поджог, рассказали в МЧС Карелии.