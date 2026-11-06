Из-за поджога случился пожар в одном из поселков Карелии

Огнеборцы назвали предварительную причину пожара в Пудожском районе

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За минувшие сутки подразделения спасатели республики три раза выезжали для тушения пожара. Об этом стало известно из сводки МЧС Карелии.

Один из огненных инцидентов произошел днем в четверг, 5 ноября, в Пудожском районе. Пожар случился на открытой территории в поселке Кашино у дома №23.

В 16:18 дежурному поступил сигнал об этом происшествии. На место сразу выехали огнеборцы: 4 человека на одной автоцистерне.

Пожар быстро потушили на площади 15 квадратных метров. Предположительная причина пожара – поджог, рассказали в МЧС Карелии.