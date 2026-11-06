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6 ноября 2026
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Происшествия

Из-за поджога случился пожар в одном из поселков Карелии

Огнеборцы назвали предварительную причину пожара в Пудожском районе
пожар огонь
Фото сгенерировано Алиса AI

За минувшие сутки подразделения спасатели республики три раза выезжали для тушения пожара. Об этом стало известно из сводки МЧС Карелии.

Один из огненных инцидентов произошел днем в четверг, 5 ноября, в Пудожском районе. Пожар случился на открытой территории в поселке Кашино у дома №23.

В 16:18 дежурному поступил сигнал об этом происшествии. На место сразу выехали огнеборцы: 4 человека на одной автоцистерне.

Пожар быстро потушили на площади 15 квадратных метров. Предположительная причина пожара – поджог, рассказали в МЧС Карелии. 

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