Пожилой мужчина пострадал в перевернувшемся автомобиле в Карелии

Машина вылетела с дороги в Сегежском округе в четверг

Фото ГАИ

Утром 5 ноября в Сегежском округе произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, инцидент случился на 26-м километре дороги от трассы «Кола» к Сегеже. 79-летний водитель автомобиля «Лада» при прохождении поворота не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, после чего перевернулась.

Пенсионер получил травмы в результате ДТП. Мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что электричку из Сегежи в Надвоицы решили сохранить после массовых жалоб.