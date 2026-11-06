Два школьника из Петрозаводска получат по миллиону рублей на мечту

Старшеклассники из Карелии отличились в конкурсе «Большая перемена»

фото «Петрозаводск говорит»

Победителей конкурса «Большая перемена» наградили во всероссийском детском центре «Орленок».

Детское соревнование, в котором оценивают умение работать в команде, творческое мышление, объединило 1500 старшеклассников из более чем 70 регионов России. В числе победителей – и участники из Карелии.

Первые места в большом конкурсе заняли Дарий Егоров и Даниил Сакович из Петрозаводска, сообщается в официальных источниках. Школьники получат по одному миллиону рублей на исполнение своей мечты, учебу или реализацию проекта. Еще по 100 тысяч рублей получат тринадцать лауреатов третьей степени из Пряжинского района, Костомукши, Петрозаводска, Суоярвского округа.