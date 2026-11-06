Школьник показал находку из металлолома бабушке и подорвался

Полиция расследует, как взрыватель гранаты попал в металлолом в Архангельской области

фото «Петрозаводск говорит»

В Архангельской области школьник пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали.

В местной полиции рассказали, что двое мальчишек забрались на огороженный забором участок в деревне Лахта, где лежала старая техника и металлолом. Среди железяк они нашли некий предмет, похожий на взрыватель ручной гранаты. Находку дети прихватили с собой и показали 62-летней бабушке одного из них. 14-летний мальчик, предположительно, дернул за кольцо – раздался взрыв. У ребенка травмирована рука. Пожилая женщина и второй мальчик не пострадали. Бабушка оказала внуку первую помощь и вызвала «скорую». Громкий звук и крики услышали соседи, которые обратились в полицию.

Полицейские выясняют, как взрыватель оказался среди металлолома. Возбуждено уголовное дело.