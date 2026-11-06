Россиянка купила упаковку кефира с дохлой мышью внутри

Сотрудники магазина обещали вернуть деньги, а мерзкую находку отправить в Роспотребнадзор

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Россиянка купила в магазине упаковку кефира с дохлой мышью внутри. О трупе грызуна в кисломолочном продукте рассказал телеграм-канал Kras Mash.

Женщина приобрела мягкую упаковку кефира в магазине в Красноярском крае. Женщина открыла упаковку и обнаружила внутри грызуна. Источник разместил и фотографию – испачканный белой консистенцией грызун лежит в тарелке.

В магазине женщине пообещали вернуть деньги за товар, а «находку» отправить в Роспотребнадзор.

Ранее петрозаводчане жаловались на червей в конфетах из магазинов.