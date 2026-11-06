Молодой петербуржец погиб в Таиланде

Устанавливаются обстоятельства гибели 29-летнего россиянина в ДТП на Пхукете

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Во время отдыха в Таиланде погиб 29-летний турист из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, молодой петербуржец разбился на Пхукете в ДТП. Трагедия произошла вечером 5 ноября. Мужчина управлял мотоциклом и врезался сзади на большой скорости в легковой автомобиль. От полученных травм россиянин скончался на месте.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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