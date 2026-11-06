Двое мужчин погибли на охоте в российском регионе

В Томской области охотник стрелял в лося, а попал в двух товарищей

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум людям, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, 5 ноября житель села Зырянское отправился на охоту. Увидев, как ему показалось, лося, мужчина несколько раз выстрелил из ружья. Однако пули попали в других охотников. Один из них - 64-летний мужчина - умер на месте, другой, которому 59 лет, скончался по дороге в больницу.

Следователи осмотрели место случившегося, допросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Свою вину подозреваемый полностью признал.

Ранее сообщалось о том, что шестиметровые волны ударят по российскому региону.